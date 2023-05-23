شهدت أسعار الفضة استقرار في الأسواق اليوم، ومعدن الفضة من المعادن التي شهدت إقبال كبير عيل شرائها خلال الفترة الماضية نتيجة إلى زيادة الطلب على الإكسسورات الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

وتقدم “الدستور” على متابعيها أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 في بورصة المعادن.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 23 مايو سعر23.34 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.76 دولار امريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 23 مايو سعر22.36 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.73 دولار امريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 23 مايوسعر 21.59 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.70 دولار امريكي.

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 23 مايو سعر 21.38 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.69 دولار امريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 23 مايو سعر 20.42 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.66 دولار امريكي.

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 23 مايو

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 23 مايو 18.67 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.61 دولار امريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 23 مايو

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 23 مايو 17.50 جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ 0.57 دولار امريكي.

جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 23 مايو

جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 23 مايو 13.65جنيها مقابل السعر العالمي للفضة والذي بلغ

0.44 دولار امريكي.