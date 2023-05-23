الأسباب وراء ارتفاع الذهب فوق مستوي الحاجز النفسي 2000 دولار للأونصة؟

حققت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة مؤخرًا، مع وجود العديد من المحفزات التي دفعت الأسعار بالقرب منمستوياتها التاريخية،خلال شهر مارس الماضي ارتفع المعدن الأصفر بنحو 12% وعلى مدار الأشهر الستة الماضية حقق مكاسب بأكثر من 20%ليتخطي مستوي الحاجز النفسي 2000 دولار للأونصة،ليكون على مسافة قريبة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2075 دولار الذي سجله في 2020.

في الغالب توجد ثلاث عوامل تعزز أسعار تداول الذهب أولًا ضعف الدولار الأمريكي الذي دفع أسعار المعدن للأعلي، ثانيًا، تراجع عوائد السندات التي تشير إلى منافسة أقل مع الذهب الذى لا ينتج أي دخل، ثالثًا، النفور الأكبر من المخاطرة الذي يجعل المعدن اللامع (باعتبارهمخزن قديم للقيمة) أكثر شهرة.

ستعتمد الخطوة التالية للمعدن على كيفية تطور توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد، يعتقد بعض الخبراء أن الارتفاع الحالي للذهب ما زال في بدايته، بينمايشكك البعض الآخر في قدرة الذهب على تحقيق مكاسب أكثر في الأسعار.

ما هو دفع أسعار الذهب للارتفاع؟

كان أحد أكبر العوامل المحفزة للذهب في عام 2023 هو توقعات أسعار الفائدة، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لأكثر من عام في معركته المستمرة لخفض التضخم، أخيرًا، تشير أحدث أرقام التضخم إلى أن البنك الاحتياطي يحرز تقدمًا في السيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة مصرفية غير متوقعة في مارس إلى تضييق سوق الائتمان، مما قد يساعد أيضًا في تهدئة الاقتصاد وإبطاء التضخم.

يتوقع المستثمرون الآن أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا والتحول إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في السابق، وهم يرون أن هناك فرصة تقارب 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماع مايو واحتمال بنسبة 56% لخفض سعر الفائدة بحلول يوليو.

يعتبر الذهب على نطاق واسع عملة عالمية بديلة، ولكنها عملة لا تكسب أي مدفوعات فائدة أو أي تدفقات نقدية أخرى، نتيجة لذلك، كان لها تاريخياً ارتباط سلبي بأسعار الفائدة، كان هذا هو الحال مؤخرًا حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات عالية جديدة بينما انخفضت التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، ومن جهة أخري، يُنظر أيضًا إلى المعدن الأصفر على أنه ملاذ آمن إذا أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود وأثقل كاهل أرباح الشركات.

الذهب والدولار الأمريكي

الذهب أيضًا له ارتباط سلبي تاريخيًا بالدولار الأمريكي، نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عادةً بالدولار، فإن الدولار الضعيف يعني أن المستثمرين يدفعون أكثر مقابل نفس الكمية من الذهب.

هناك أيضًا عوامل نفسية تضيف إلى الارتباط السلبي بين الذهب والدولار الأمريكي، يرى العديد من المستثمرين قيمة جوهرية ثابتة للذهب مرتبطة بفائدته وخصائصه الفيزيائية الفريدة بما في ذلك جماله.

عندما يفقد المستثمرون الثقة في العملات الورقية فإنهم يشترون الذهب كأصل ملاذ آمن، أدى انهيار بنك سيليكون فالي وعدد قليل من المؤسسات الأخرى في مارس إلى زعزعة الثقة في النظام المالي الأمريكي والدولار، مما أدى فقط إلى زيادة الطلب على الذهب.

صمد الارتباط السلبي بين الذهب والدولار الأمريكي حتى الآن في عام 2023، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 1.3% منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفع سعر الذهب بأكثر من 10%، إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياساته النقدية في النصف الثاني من العام فقد يتعرض الدولار لمزيد من الضغط.

في الواقع، يتوقع الخبراء أن ينخفض الدولار بنسبة 10% إلى 15% بحلول منتصف عام 2024 وهو انخفاض كبير محتمل في احتياطي أكبر عملة في العالم.

العرض والطلب على الذهب

أسعار الذهب مدفوعة أيضًا بديناميكيات العرض والطلب الأساسية، وهناك طلب كبير على الذهب، ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 18% في عام 2022 ليصل إلى 4741 طنًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

المجوهرات هي المحرك العالمي الأكبر للطلب المادي على الذهب، تقوم البنوك المركزية حول العالم أيضًا بشراء الذهب والاحتفاظ به لتنويع احتياطياتها، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الذهب كمكون في الأجهزة الإلكترونية والعمليات الصناعية والكهربائية.

يعمل المستثمرون أيضًا بشكل مباشر على زيادة الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية والمعادن. يجب أن تضيف الصناديق المتداولة في البورصة الذهبية المدعومة ماديًا إلى حيازاتها من الذهب باستمرار.

يقول أحد خبراء سوق السلع إن ارتفاع أسعار الذهب يميل إلى تحفيز الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب، والذي بلغ ذروته بين 10 مليارات دولار و 11 مليار دولار شهريًا في السنوات الأخيرة، ويضيف قائلًا: إذا بدأ اهتمام المستثمر العالمي بالذهب في التزايد (كما يحدث غالبًا عندما يتحول زخم السعر إلى إيجابي بشكل حاد)، فقد يكون صافي الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة هو الوقود الذي يجعل سعر المعدن الأصفر أعلى.

توقعات أسعار الذهب

وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2075 دولار في أغسطس 2020، لكن عددًا متزايدًا من المحللين يتوقعون أن يتجاوز المعدن الثمين الذروة السابقة في عام 2023.

يقول بعض المحللين إن تغير سياسات الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى عمليات بيع مكثفة في عوائد السندات بالدولار الأمريكي وسندات الخزانات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى ما بين 2500 دولار و 2600 دولار للأونصة، في حين أن هناك محللين كانوا أكثر تفاؤلًا بشأن الذهب في عام 2023، حيث يعتقدوا أن فترات الركود العالمية المعتدلة في عام 2023 قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام.

يقول المحلل في بنك أوف أمريكا "لوسون ويندر" إن ضعف الدولار الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بحلول نهاية عام 2023، ويتوقع متوسط سعر سنوي قدره 2009 دولار للأونصة، ويعتقد أنه قد تكون هناك فترة توطيد في الأشهر المقبلة قبل أن يستأنف المعدن الأصفر صعوده إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

هل الذهب استثمار جيد؟

يوصي الخبراء دائمًا بإضافة كمية صغيرة من الذهب إلى محفظة استثمارية متنوعة، تاريخياً، كان للذهب ارتباط منخفض أو حتى سلبي بالأسهم والسندات مما يساعد على تقليل الخسائر خلال فترات الضعف في السوق، علي سبيل المثال: في عام 2022 ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بنسبة 0.4% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19.4%.