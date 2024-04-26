بعد نجاح حملات المقاطعة.. الفرخة بـ40 جنيه في سوق الجمعة

طرح أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الدواجن، في سوق الجمعة، بمنطقة السيدة عائشة، التابعة لمحافظة القاهرة، الدواجن بأسعار مخفضة جدًا، الأمر الذي جذب العديد من المواطنين ورواد سوق الجمعة، الذين أقبلوا على شراء الدواجن بكميات كبيرة.



طرح محل الدواجن في سوق الجمعة الدجاج الصغير بسعر 40 جنيها للدجاجة الواحدة، وأما الدواجن الكبيرة فوصل سعر الواحدة منها لـ70 جنيها، أما الكبد والقوانص فبلغ سعر الكيلو الواحد منها لـ80 جنيها.



يأتي ذلك في ظل إنطلاق حملات المقاطعة الشعبية في مصر زخمها، بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك التي أدت إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، فقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تحت عنوان "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الدواجن والبيض، وذلك احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الحملة، حيث عبروا عن استيائهم من غلاء أسعار الدواجن والبيض، مطالبين بضرورة خفض الأسعار لجعلها في متناول الجميع، ونشر بعضهم صورًا توضح ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار الدواجن بسوق الجمعة

أسعار الدواجن بسوق الجمعة

أسعار الدواجن بسوق الجمعة