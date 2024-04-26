الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد نجاح حملات المقاطعة.. الفرخة بـ40 جنيه في سوق الجمعة

أسعار الدواجن بسوق
أسعار الدواجن بسوق الجمعة

طرح أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع  الدواجن، في سوق الجمعة، بمنطقة السيدة عائشة، التابعة لمحافظة القاهرة، الدواجن بأسعار مخفضة جدًا، الأمر الذي جذب العديد من المواطنين ورواد سوق الجمعة، الذين أقبلوا على شراء الدواجن بكميات كبيرة.

الفراخ البيضاء بـ80 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق


طرح محل الدواجن في سوق الجمعة الدجاج الصغير بسعر 40 جنيها للدجاجة الواحدة، وأما الدواجن الكبيرة فوصل سعر الواحدة منها لـ70 جنيها، أما الكبد والقوانص فبلغ سعر الكيلو الواحد منها لـ80 جنيها.

يأتي ذلك في ظل إنطلاق حملات المقاطعة الشعبية في مصر زخمها، بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك التي أدت إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، فقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تحت عنوان "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الدواجن والبيض، وذلك احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الحملة، حيث عبروا عن استيائهم من غلاء أسعار الدواجن والبيض، مطالبين بضرورة خفض الأسعار لجعلها في متناول الجميع، ونشر بعضهم صورًا توضح ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
أسعار الدواجن بسوق الجمعة
الدواجن اسعار الدواجن سعر كيلو الدجاج سوق الجمعة السيدة عائشة القاهرة محال تجارية محال الدواجن

مواد متعلقة

فى سن الخمسين وعاق لوالدته.. أم تشتكى: ابنى بيضربنى وعاوز يطردنى بره البيت

ماما دهب ترد على حملات الهجوم عليها بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

خروجة كل يوم على كوبري قصر النيل.. أجواء ربيعية تكسر الموجة الحارة

من هى فريدة إسماعيل زوجة ابن الفنان محمد فؤاد؟

انهيار أحمد صلاح السعدني أثناء نقل جثمان والده (فيديو)

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عادل إمام أنقذه من السجن.. "الدستور" تفتح صندوق أسرار الراحل صلاح السعدنى

انتهاء صلاة الجنازة وتشييع جثمان صلاح السعدنى لمثواه الأخير (صور)

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

قصة فيلم الرعب بالقضيَّة رقم 1820 الذى عاشته مصر وعلاقة الـDark Web

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا