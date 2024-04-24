الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حملات مقاطعة الأسماك تُجدى نفعها وتخفض الأسعار بشكل ملحوظ فى أسواق دمياط والمنيب

السمك
السمك

شهدت أسواق  الأسماك في دمياط والمنيب اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار مختلف أنواع الأسماك، وذلك بعد بدء حملات مقاطعة شراء الأسماك التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ففي دمياط، أحد  أكبر أسواق الأسماك في مصر، حيث يتواجد ثلثا أسطول الصيد المصري، سارع تجار الأسماك صباح اليوم إلى خفض أسعار العديد من الأنواع بعد ساعات قليلة من بدء حملات المقاطعة.

انخفاض الأسعار

وانخفض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري من ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها، وتراجع سعر كيلو السمك البلطي من ١٢٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها، بينما انخفض سعر كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها.

وفي الجيزة، أكد البائعون في سوق السمك بالمنيب انخفاض أسعار الأسماك بشكل كبير اليوم، حيث تراوح الانخفاض بين 20 و 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأرجع البائعون هذا الانخفاض إلى حملات المقاطعة التي أثرت على إقبال الزبائن على شراء الأسماك، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتأمل فاطمة، إحدى بائعات السمك في المنيب، أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء حملات المقاطعة، وتعود حركة البيع والشراء إلى طبيعتها.

أقرا أيضًا

txt

أحمد المصري: التطور غير المسبوق بالموانئ المصرية يدعم الاقتصاد الوطني

 

تأثير حملات المقاطعة

أظهرت حملات مقاطعة شراء الأسماك فاعليتها في الضغط على التجار لخفض الأسعار، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المستهلكين على التأثير على السوق من خلال التعاون والتكاتف.

السمك إحصاءات الإنتاج السمكى مقاطعة السمك الاقتصاد افتتاح سوق السمك

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية