حملات مقاطعة الأسماك تُجدى نفعها وتخفض الأسعار بشكل ملحوظ فى أسواق دمياط والمنيب

شهدت أسواق الأسماك في دمياط والمنيب اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار مختلف أنواع الأسماك، وذلك بعد بدء حملات مقاطعة شراء الأسماك التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ففي دمياط، أحد أكبر أسواق الأسماك في مصر، حيث يتواجد ثلثا أسطول الصيد المصري، سارع تجار الأسماك صباح اليوم إلى خفض أسعار العديد من الأنواع بعد ساعات قليلة من بدء حملات المقاطعة.

انخفاض الأسعار

وانخفض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري من ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها، وتراجع سعر كيلو السمك البلطي من ١٢٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها، بينما انخفض سعر كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها.

وفي الجيزة، أكد البائعون في سوق السمك بالمنيب انخفاض أسعار الأسماك بشكل كبير اليوم، حيث تراوح الانخفاض بين 20 و 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأرجع البائعون هذا الانخفاض إلى حملات المقاطعة التي أثرت على إقبال الزبائن على شراء الأسماك، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتأمل فاطمة، إحدى بائعات السمك في المنيب، أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء حملات المقاطعة، وتعود حركة البيع والشراء إلى طبيعتها.

أقرا أيضًا

تأثير حملات المقاطعة

أظهرت حملات مقاطعة شراء الأسماك فاعليتها في الضغط على التجار لخفض الأسعار، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المستهلكين على التأثير على السوق من خلال التعاون والتكاتف.