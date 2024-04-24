الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ومساعدات عينية لذوي الهمم

جانب من تسليم محافظ
جانب من تسليم محافظ المنوفية الكراسي المتحركة لذوي الهمم

سلم اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 12 كرسي متحرك ومساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من ذوي الهمم من أبناء المحافظة وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من طلبات الحالات ووجه علي الفور باتخاذ إجراءات عاجلة حيالها.


وأكد محافظ المنوفية حرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها وتقديم يد العون لهم من أجل دمجهم في كافة القطاعات والفاعليات، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.


وأعرب ذوي الهمم عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم، فضلًا عن دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها.

 

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ورعاية ذوى الهمم ورفع المعاناة عن كاهلهم، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.


وفي لفتة إنسانية طيبة، أهدي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد(2) هاتف محمول " موبايل " لاثنين من نزلاء مؤسسة تربية البنين بشبين الكوم، كهدية استجابة لطلبهم خلال حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته جمعية الهلال الأحمر في شهر رمضان، جاء ذلك خلال استقبالهم اليوم بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهيثم شرابي مدير مؤسسة تربية البنين.


وأعرب الحضور عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام، وتلبية مطالبهم وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


من جانبه أكد محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة كونهم جزء أساسي واصيل في المجتمع، لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة علي قلوبهم.

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