الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 4 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتمكنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كمية وقدرها 3 طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن حفاظا على الصالح العام.

وفى السياق أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 148 محضر تمويني خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية  تنوعت ما بين 95 محضر مخالفات مخابز و53 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخزن بيع مواد غذائية ومحل بقالة لحوزتهم 100 علبة سمنة،100 كرتونة زيت،50 كرتونة مياه بدون مستندات مجهولة المصدر.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.

محافظ المنوفية ضبط 4 طن دقيق مدعم تحرير ١٤٨ محضر حمله تفتيشيه استمرت يوم واحد محافظة المنوفية

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