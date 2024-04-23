الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يهدى أجهزة محمول لشابين من نزلاء دار أيتام بشبين الكوم

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

في لفتة إنسانية طيبة، أهدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، هاتفي محمول "موبايل" لاثنين من نزلاء مؤسسة تربية البنين بشبين الكوم، كهدية إستجابة لطلبهم خلال حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته جمعية الهلال الأحمر في شهر رمضان.

جاء ذلك خلال استقبالهم اليوم بمكتبه بالديوان العام بحضور الأستاذ محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ هيثم شرابي مدير مؤسسة تربية البنين.

هذا وأعرب الحضور عن سعادتهم بحرص محافظ المنوفية على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأيتام وتلبية مطالبهم وتقديم الدعم والرعاية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الأسرة الواحدة كونهم جزء أساسي واصيل في المجتمع، لافتًا إلي أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة علي قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

محافظ المنوفية لفتة إنسانية تلبية مطالب اتنين من مؤسسة البنين تسليم موبيل الاتنين من شباب مؤسسة البنين محافظة المنوفية

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