الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة حيالها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كلف اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بفحص طلب مواطنة بناحية قلتى الكبري مركز الباجور تلتمس إجراء إحلال وتجديد لمنزلها الآيل للسقوط والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة بدراسة طلب عامل خدمات بإحدى المدارس بقرية ساقية أبو شعرة مركز أشمون يلتمس إعفائه من تنفيذ الخصم الخاص بفترة أجازته المرضية حيث أنه مصاب بفشل كلوى مزمن وذلك مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين. 

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم. 

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى تنوعت مابين شكوى مواطن بناحية كفر عليم مركز بركة السبع يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، وأخري لمواطن بناحية حى شرق شبين الكوم يتضرر من قرار  إزالة البوابة والحديقة الخاصة بمنزله والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما تضمن اللقاء طلب مواطن بناحية صفط جدام مركز تلا يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على توفير نفقات علاج ابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد أحال المحافظ طلبه إلى إدارة تشغيل الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة له موجها بصرف مساعدة مالية له مراعاة لظروفه.

وأكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.

محافظ المنوفية لقاء المواطنين محافظة المنوفية التكليف بحل مشاكل المواطنين التوجيه بحل مشكله سيده من قلتي الكبرى

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