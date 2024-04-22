سوزي صبحي.. مسؤولة تعليم الكبار في المنوفية تقود ورشة عمل تدريبية لمنهاج عالمي لمعلمي تعليم الكبار

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من ورشة العمل التدريبية المنهاج العالمي لمعلمي تعليم الكبار التى تعقد بمكتب اليونسكو الاقليمى بالقاهرة لمدة 6 أيام متواصلة بحضور مدير المركز في المنوفية الدكتور محمد عبدالوارث القاضي، والدكتور محمد التلاوى مدير التدريب عام بالمركز.

وانطلقت أمول امس السبت الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٤ فعاليات النسخة الجديدة من ورشة العمل التدريبية ( المنهاج العالمي لمعلمي تعليم الكبار ) التى تعقد بمكتب اليونسكو الاقليمى بالقاهرة فى الفترة من ٢٠ أبريل ولمدة ٦ أيام.



بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الاستاذ عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن لتعليم الكبار والدكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث وقدحضر التدريب الاستاذة سوزي صبحي مدير عام الادارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية

الورشة تقام بالتعاون بين مركز التعلم مدى الحياة UIL بهامبورغ ومكتب اليونسكو الاقليمى بالقاهرة وبعض الجهات الشريكة ويتولى أعمال التدريب به خبيرة تعليم الكبار باليونسكو دكاترينا بوبوفيتش.

ورشة تعليم الكبار بتنظيم اليونسكو

وتقام الورشة بالتعاون بين مركز التعلم مدى الحياة UIL بهامبورغ ومكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة ومركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار أسفك - سرس الليان بمحافظة المنوفية، والهيئة العامة لتعليم الكبار والعديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بتعليم الكبار، يذكر ان البرنامج بدء تنفيذه فى أغسطس 2022 ويتولى أعمال التدريب به خبيرة تعليم الكبار باليونسكو الدكتورة كاترينا بوبوفيتش..

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد حضر محمد محمود جمعه وكيل الوزاره دعوه مشرفي حجاج الجمعيات الاهليه لعام 2024م ولعام 1445هـ وتم الاجتماع بمكتب وكيل الوزاره كماحث ونبهه سيادته المشرفين بالتفاني في القيام باعمال الاشراف هذا العام وذلك طبقا لتعليمات المؤسسه القوميه للحج والعمره بالوزاره كما اكد سيادته ضروره العمل الجاد وانجاح اشراف الحج هذا العام لتكون محافظه المنوفيه متميزه ورائده ومتقدمه ومزدهره.

