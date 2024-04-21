محافظ المنوفية يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لنهو مشروعات "حياة كريمة" بأشمون والشهداء

وجَّه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدأ الاجتماع باستعراض بيان شامل لكل المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق، وشدد المحافظ على المسئولين بإزالة كل الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز، كما وجَّه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر وكفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيدًا لأعمال الرصف.

متابعة يومية

وأشار محافظ المنوفية إلى الاستمرار في دفع العمل بكل مشروعات المبادرة، فضلًا عن المتابعة اليومية والميدانية، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها تمهيدًا لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأيضًا استكمال أعمال الرصف والتطوير ليلًا بشارع الجيش بمركز ومدينة الباجور، وأعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر بالوحدة القروية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء، وكذا أعمال رصف وتطوير شارع الحبيني بمدينة أشمون بداية من تقاطع شارع الروضة وحتى تقاطع شارع السيدة خديجة بطول حوالي 500، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.