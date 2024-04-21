محافظ المنوفية يوجه بإعداد خطة وهيكل وظيفى لمجزر شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذة هناء عقيلة، رئيس حي غرب، والدكتور هانى شمس الدين، مدير إدارة الصحة العامة والمجاز بالمديرية، والمهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

كما تفقد المحافظ أقسام مجزر شبين الكوم على مساحة 2.700 م2 بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف آلي لإحداث نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتذليل العقبات وتلافى كل الملاحظات وإعداد خطة تشغيلية وإنشاء هيكل وظيفي للمجزر للبدء في تشغيله والعرض عليه، مؤكدًا على أهمية مجزر شبين الكوم لدوره في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة وتقليل الضغط على المجازر بالقري، بالإضافة إلى اتباع كل الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المجزر سيعمل بطاقة تشغيلية من 25 إلى 30 ذبيحة في الساعة ويضم (2) عنبر ذبح للماشية والأغنام، و(2) خط إنتاج، ومنظومة لتخزين الدم، ونظام تعليق معدني، ومنطقة استقبال للحيوانات، وممرا خاصا لمخلفات الذبائح، وثلاجة لحفظ اللحوم وغرفة لتجميع الجلود، ومسمط على مساحة 82 م2.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية الجديدة بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإجمالي 25 محلا و30 باكية.

وأشار المحافظ إلى مدى حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.