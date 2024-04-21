الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بإعداد خطة وهيكل وظيفى لمجزر شبين الكوم

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذة هناء عقيلة، رئيس حي غرب، والدكتور هانى شمس الدين، مدير إدارة الصحة العامة والمجاز بالمديرية، والمهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية. 

كما تفقد المحافظ أقسام مجزر شبين الكوم على مساحة 2.700 م2 بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف آلي لإحداث نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتذليل العقبات وتلافى كل الملاحظات وإعداد خطة تشغيلية وإنشاء هيكل وظيفي للمجزر للبدء في تشغيله والعرض عليه، مؤكدًا على أهمية مجزر شبين الكوم لدوره في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة وتقليل الضغط على المجازر بالقري، بالإضافة إلى اتباع كل الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المجزر سيعمل بطاقة تشغيلية من 25 إلى 30 ذبيحة في الساعة ويضم (2) عنبر ذبح للماشية والأغنام، و(2) خط إنتاج، ومنظومة لتخزين الدم، ونظام تعليق معدني، ومنطقة استقبال للحيوانات، وممرا خاصا لمخلفات الذبائح، وثلاجة لحفظ اللحوم وغرفة لتجميع الجلود، ومسمط على مساحة 82 م2.
كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية الجديدة بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإجمالي 25 محلا و30 باكية.

وأشار المحافظ إلى مدى حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

محافظة المنوفية مجزر شبين الكوم سوق حضاري جديد سوق بشارع اسكاروس توفير فرص عمل للشباب

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويأمر بصرف مساعدات

وزارة العمل: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعى فى مجال العمل لسيدات المنوفية

محافظ المنوفية: انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

كنت عاوز أسرقها بس.. جريمة سرقة تهز عين شمس

إحالة أوراق مدرس الفيزياء المتهم بقتل "طالب الدقهلية" للمفتى

كواليس مفزعة في حادث مصرع "تيك توكر" شهيرة في النزهة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة فى عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو