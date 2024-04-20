السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

جانب من تنفيذ الإزالات
جانب من تنفيذ الإزالات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي يستمر عملها حتى 9 مايو 2024، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.


حيث شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة بقرى أشمون، منها إزالة حالة تعد على جسور النيل بعزبة المأمور التابعة للوحدة المحلية بجريس وذلك على مساحة 130م، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بقرية سمادون على مساحة 258م.

 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون التام والتنسيق المستمر مع مختلف جهات الولاية والجهات المعنية على مدار اليوم وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وخاصة حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، فضلًا عن تضافر الجهود والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي متغيرات جديدة تحقيقًا للصالح العام.

 


وأكد المحافظ، على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانيًا ومن خلال مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.


يذكر أن الموجة الـ (22) لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير الماضي وحتي 16 فبراير 2024، أعقبها المرحلة الثانية  في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس 2024، وستختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت عملها اليوم 20 إبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.

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