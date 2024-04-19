الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا حول متطلبات الحصول على الاعتماد للمنشآت الصحية

مدير معهد الكبد ونائب
مدير معهد الكبد ونائب رئيس جامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية برنامجا تدريبيا مكثفا حول متطلبات الحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية للعاملين بمستشفى معهد الكبد القومي، في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنوفية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاضي، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وإشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور أحمد القاضي بالمدربين والقائمين على الدورة التدريبية، مؤكدا على أهمية الدورات التدريبية في نقل الخبرات المهنية والعملية للمتدربين. 

وأوضح القاضي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين في الدورة التدريبية المعرفة والمهارات اللازمة للحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية، والتعرف على معايير الاعتماد المبدئي وأنظمة إدارة الجودة، إلى جانب فهم مبادئ سلامة المرضى وإدارة المخاطر واكتسابهم مهارات تحسين الجودة في المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تدريب الأطباء والصيادلة، وهيئة التمريض والفنيين والإداريين بالمعهد.

وقامت وحدة الجودة في مستشفيات معهد الكبد القومي بالإعداد لهذه الدورة التدريبية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً للحصول على الاعتماد، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تحت إشراف الدكتور هاني عبدالمجيد شريم عميد معهد الكبد، والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي بمستشفى معهد الكبد، والدكتور أحمد عطية مدير عام المستشفيات، د. عزة الخولي رئيس فريق الجودة ود. ضحى عبد الرحمن منسق الدورة، وبمشاركة نخبة من استشاريي ومدربي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وحاضر في الدورة د. أحمد الشلبي مدير إدارة التدقيق الفني بالهيئة، ود. محمود مراد مدير عام تسجيل أعضاء المهن الطبية، ود. كاريمان السبع عضو الإدارة العامة للتدريب بالهيئة.

جامعة المنوفية معهد الكبد برنامج تدريبي المنشآت الصحية العاملين بمستشفي معهد الكبد القومي

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