الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

بإجمالي 4 أطنان سكر وأرز..

محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية ضمن مشروع "صكوك الإطعام"

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الجمعة، سيارة المواد الغذائية ضمن مشروع "صكوك الإطعام" بإجمالي 4 أطنان سكر وأرز، والذي تنفذه وزارة الأوقاف المصرية على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع "صكوك الإطعام" يُعد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي ويسهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية الشاملة المتنوعة لتلك الفئات بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدَّم محافظ المنوفية الشكر لوزارة الأوقاف لدورها المجتمعى الفعال، فضلًا عن تقديم الدعم للأسر البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظة المنوفية التضامن الاجتماعي صكوك الإطعام الأسر الأولى بالرعاية حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي

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