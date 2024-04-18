رئيس جامعة المنوفية يتفقد المرضى الفلسطينيين الجارى علاجهم بالمستشفيات

قام اليوم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بزيارة لمستشفيات جامعة المنوفية للاطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للمرضى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تم استقبالهم بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية لاستكمال علاجهم، للوقوف على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات، على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة والعناية الكاملة للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية ومستشفى علاج الأورام.

وأوضح "القاصد"، أن المرضى الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية يتم علاج بعض منهم بمستشفى علاج الأورام، كما يخضع عدد من الحالات للتدخل الجراحي جراء الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها نتيجة العدوان مثل حالات الكسور وغيرها، مشيرًا إلى أن الجميع بحالة مطمئنة.

وأكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة حريصة على مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ووجه "القاصد"، بتوفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية وغيرها بمختلف التخصصات المطلوبة، حتى عودتهم سالمين، مثمنًا دور القيادة السياسية والدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الشقيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النعمانى، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بأنه تم تخصيص لجنة طبية وإدارية للإشراف على علاج الأشقاء من المرضى الفلسطنيين وتوفير كافة الإمكانيات والمتطلبات لهم والعمل على توفير سبل أوجه الرعاية الطبية وكافة احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم والتخفيف من حدة الأزمه التى يواجهونها وتوفير أماكن للإقامة لهم وللمرافقين، مؤكدًا بأن المستشفيات الجامعية تقوم باستقبال وتقديم الخدمة الطبية للأشقاء من المرضى الفلسطنيين على مدار الساعة.