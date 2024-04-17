محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بقويسنا

اعتمد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا، الذي يضم كل الاشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها، بحضور اللواء أحمد أبوالغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين، مشيرًا الي أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على ملف الاستثمار كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل إجراءات دفع عجلة الاستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد أبوالغار، رئيس المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، أن المنطقة تم إنشاؤها على أربع مراحل، حيث يبلغ متوسط مساحة كل مرحلة 100 فدان، وبإجمالي 400 فدان للأربع مراحل.

وأكد أيضاً أن المنطقة تعمل حالياً بثلاث مراحل تضم 226 مصنعا، وأن المرحلة الرابعة ستوفر فرص عمل واستثمار للشباب، حيث تضم 129 مصنعًا، منها 14 مصنعًا بدأت في الإنتاج الفعلي، و39 مصنعًا تحت الإنشاء، و76 مصنعًا لم تبدأ إنشاؤها حتى الآن.

وأشار مدير المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا إلى أن المنطقة تضم أيضاً 179 ورشة لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين الجدد. كما أكد أن المنطقة توفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف شخص حالياً، وسوف تستقبل عددًا كبيرًا من الشباب للعمل بعد بدء العمل في المرحلة الرابعة.

وأضاف اللواء أحمد أبوالغار أن جهاز المنطقة الصناعية يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين، منها إصدار الموافقات على عقود الإيجار، والتنازلات عن المصانع، والموافقات الخاصة بتغيير أنشطة المصانع في المنطقة.

كما أكد أن جهاز المنطقة يساعد المستثمر في استكمال الإجراءات الخاصة بتطوير مرافق المصانع مثل المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأمانة في الشوارع والمنطقة والعمل على نظافتها، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لإنهاء موقف تراخيص المصانع وتأسيسها، كما يوفر الجهاز خدمات الحماية المدنية بالتعاون مع نقطة الحماية المدنية في المنطقة.