الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بقويسنا

محافظ المنوفية ومدير
محافظ المنوفية ومدير المنطقة الصناعية

اعتمد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا، الذي يضم كل الاشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها، بحضور اللواء أحمد أبوالغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين، مشيرًا الي أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على ملف الاستثمار كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل إجراءات دفع عجلة الاستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء أحمد أبوالغار، رئيس المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، أن المنطقة تم إنشاؤها على أربع مراحل، حيث يبلغ متوسط مساحة كل مرحلة 100 فدان، وبإجمالي 400 فدان للأربع مراحل.

وأكد أيضاً أن المنطقة تعمل حالياً بثلاث مراحل تضم 226 مصنعا، وأن المرحلة الرابعة ستوفر فرص عمل واستثمار للشباب، حيث تضم 129 مصنعًا، منها 14 مصنعًا بدأت في الإنتاج الفعلي، و39 مصنعًا تحت الإنشاء، و76 مصنعًا لم تبدأ إنشاؤها حتى الآن.

وأشار مدير المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا إلى أن المنطقة تضم أيضاً 179 ورشة لتدريب وتوظيف الشباب الخريجين الجدد. كما أكد أن المنطقة توفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف شخص حالياً، وسوف تستقبل عددًا كبيرًا من الشباب للعمل بعد بدء العمل في المرحلة الرابعة.

وأضاف اللواء أحمد أبوالغار أن جهاز المنطقة الصناعية يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين، منها إصدار الموافقات على عقود الإيجار، والتنازلات عن المصانع، والموافقات الخاصة بتغيير أنشطة المصانع في المنطقة. 

كما أكد أن جهاز المنطقة يساعد المستثمر في استكمال الإجراءات الخاصة بتطوير مرافق المصانع مثل المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، بالإضافة إلى تقديم خدمات للأمانة في الشوارع والمنطقة والعمل على نظافتها، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لإنهاء موقف تراخيص المصانع وتأسيسها، كما يوفر الجهاز خدمات الحماية المدنية بالتعاون مع نقطة الحماية المدنية في المنطقة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنطقة الصناعية مدينة قويسنا اللواء أحمد أبو الغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا

مواد متعلقة

القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على سيدة مريضة نفسيًا فى المنوفية

محافظ المنوفية: انطلاق موسم حصاد القمح بتوريد 680 طنا

محافظ المنوفية: ضبط 6 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين