جامعة المنوفية تعلن تفاصيل مشاركتها في مسابقة تنظمها الجامعة الأمريكية

شهد الدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، افتتاح المسابقة العالمية السنوية "‏SU REAL LIFE COMPETITION SURL"، والتي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهره خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٧ أبريل ٢٠٢٤، بحضور الدكتورة ياسمين فواد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتورة رانيا عزمي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الكليات المشاركة بالمسابقة، بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وقال عبدالباري، أن المسابقة تهدف إلى مزج مهارات الطلاب وتعزيز التعاون بينهم عبر مختلف التخصصات الأكاديمية، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز وعي المشاركين بالاستراتيجيات والحلول الأساسية لتطورهم المهني، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

أضاف أن موضوع المسابقة هذا العام يتناول ريادة الأعمال البيئية حيث تجسد مفهوم تعزيز المشاريع التجارية المبتكرة، من خلال تشجيع المشاركين على استكشاف كيف يمكن أن تساهم مساعي ريادة الأعمال في التنمية المستدامة مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والشمول الاجتماعي، وكذلك تشجيع المنافسين على دمج التحول الرقمي في حلولهم لتعزيز التخصصات المتعددة، وذلك من خلال ثلاث مسارات هي الإقتصادات الدائرية، والتمويل المستدام، والتأثير الاجتماعي.

وتشارك جامعة المنوفية بخمسة فرق تتسابق في المسارات الثلاث، ويشرف على المسابقة الدكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب، والدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة ومنسق نادي اليونسكو الثقافي المركزي بالجامعة.