محافظ المنوفية يفتتح مسجد "الجامع الشرقى" بقرية العامرة بعد تطويره

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، افتتاح "مسجد الجامع الشرقي" بقرية العامرة بمنوف، وذلك عقب الانتهاء من تجديده وتوسعته بالجهود الذاتية بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وأزاح محافظ المنوفية والحضور الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وقدَّم المحافظ الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني، معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، مشيرًا إلى أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية، مؤكدًا مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إلى أنه خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن بلغ عدد المساجد التي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة 46 مسجدًا بنطاق المحافظة وبتكلفة إجمالية تقارب 140 مليون جنيه، وذلك على نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية.