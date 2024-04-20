السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع شبين الكوم المعدنية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينية (30 ألف طن)، وذلك تزامنًا مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على متابعة انتظام سير العمل ومدى جاهزية استعدادات كل الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، ومديري عموم الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة.

متابعات يومية

ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بكل صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن بلغ ما يتجاوز 3700 طن.

استلام محصول القمح

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، والتأكد من مطابقته لكل الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية توريد القمح صوامع شبين الكوم زراعة المنوفية

مواد متعلقة

إعادة كف يد مبتور للحركة.. تفاصيل جراحة الـ10 ساعات بمستشفى جامعة المنوفية

تفتيش مفاجئ لمستشفى بركة السبع.. 70 منشأة طبية على وشك الإغلاق فى المنوفية

جامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا حول متطلبات الحصول على الاعتماد للمنشآت الصحية

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح