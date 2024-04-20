محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع شبين الكوم المعدنية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينية (30 ألف طن)، وذلك تزامنًا مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على متابعة انتظام سير العمل ومدى جاهزية استعدادات كل الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، ومديري عموم الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة.

متابعات يومية

ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بكل صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن بلغ ما يتجاوز 3700 طن.

استلام محصول القمح

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، والتأكد من مطابقته لكل الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.