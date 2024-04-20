السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفتيش مفاجئ لمستشفى بركة السبع.. 70 منشأة طبية على وشك الإغلاق فى المنوفية

تفتيش مفاجئ لمستشفى
تفتيش مفاجئ لمستشفى بركة السبع

 قام الدكتور أحمد سمير، مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بالمديرية، بالمرور المفاجئ مساءً على كل من مستشفي بركة السبع العام، ومستشفى تلا العام، وذلك برفقة كل من الدكتور أحمد عرفة، مدير العنايات بالمحافظة، وأحمد الشبراوي، مشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وبنك الدم، الأطفال، النساء والولادة، وتم الوقوف علي الاستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها لأي حالات طوارئ.

وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية بأماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتعليمات  الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.    

صحة المنوفية                                                                      

وقامت إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها بحملة على مستوى المحافظة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/١٩ بإجمالي (189) منشأة طبية تنوعت المنشآت بين عيادة خاصة ومراكز طبية وعيادات متخصصة ومراكز طبية بعمليات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل ومستشفيات وكان المطابق منها (109) منشآت تم إنذار (70) منشأة لتلافي السلبيات وجار استصدار غلق لـ(7) منشآت طبية وتم تنفيذ الغلق الإداري لثلاث منشآت.

كما تمت المتابعة لـ(6) منشآت بعد أن صدر لها قرار غلق سابق للتأكد من تلافي السلبيات، بلغت عدد مخالفات سياسة مكافحه العدوى(53) مخالفة، وتم رصد (16) منشأة غير مرخصة خلال هذه الحملة وعدد العمالة غير المؤهلة صفر.

صحة المنوفية محافظة المنوفية انذار ٧٠ منشاه المرور علي المستشفيات إدارة العلاج الحر

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