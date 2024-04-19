قوافل جامعة المنوفية تفحص 215 مريضًا بقرية كفر شبرا بلولة

أطلقت جامعة المنوفية قافلة طبية توعوية إلى كفر شبرا بلولة بمركز منوف بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ومحافظة منوفية وأخرى توعوية حول الوعى الأثرى وتعزيز الهوية الوطنية بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم تحت إشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا مع توفير الرعاية الصحية لمستحقيها في أماكنهم، وتم ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأشار القاصد، إلى أن الجامعة حريصة على نشر الثقافة والتوعية الصحية والبيئية بين طلاب المدارس والجامعة عن طريق الندوات واللقاءات التربوية التي تهدف إلي تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، لافتًا إلى أهمية رفع روح الانتماء والاعتزاز بمقدرات الوطن وتعزيز الولاء والانتماء، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في تفعيل المبادرة الوطنية اعرف حضارة بلدك وعزز هويتك الوطنية لما لها من أثر كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على وطننا الغالي مصر.

وأضاف الدكتور صبحي شرف، أن القافلة الطبية قامت فحصت ما يقرب من ٢١٥ مريضًا منهم ٥١ فحص رمد، ٤٨ أطفال، ٢٧ أنف وأذن، ٣٣ باطنة، ٥٦ صحة عامة.

كما قدمت القوافل ندوة توعوية تحت عنوان «اعرف حضارة بلدك وعزز هويتك الوطنية» ضمن مبادرة الوعي الأثري وتعزيز الهوية الوطنية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.