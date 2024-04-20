إعادة كف يد مبتور للحركة.. تفاصيل جراحة الـ10 ساعات بمستشفى جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية في إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت 10 ساعات.

أوضح القاصد، أن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت شابا يبلغ من العمر 25 عامًا مصابا بنزيف وبتر بكف إحدى يديه، ناتج عن استخدام مقص حراري أثناء عمله بأحد المصانع في أيام رمضان، وعلى الفور اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة ونقل المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة، تم فيها تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وإعادة كف اليد المبتورة بنجاح، مضيفا أن المريض في حالة صحية جيدة.

ووجه القاصد الشكر للفريق الجراحي، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تضم العديد من الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات الطبية.

قائمة فريق الجراحة الدقيقة

من جهته، أشاد الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، بالمستوى المتقدم لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل، الفريق الجراحي برئاسة الدكتور محمد مجاهد.

كما وجه عميد الكلية الشكر للفريق الجراحي من الأطباء والتمريض لما بذلوه من جهد لإنقاذ المريض، مشيرًا إلى أن الفريق الجراحي ضم الأطباء عبد الله الطملاوي، استشاري جراحة التجميل، الزهراء يحيى، محمد جوهر، أحمد نادي، بولا ناجي، أحمد أشرف، محمد طاهر، أخصائيين وأطباء مقيمين جراحة التجميل، كما ضم فريق التخدير، الأطباء مروة عبدالمنعم، أنس بكر، رغدة جمال، رانيا طبيب مقيم، ومروة طبيب مقيم.

وأكد الدكتور محمد صبري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارات متقدمة، مشيدا بما يمتلكه القسم من خبرات وأجهزة طبية دقيقة، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تسعى دائما إلى للتطوير وتدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، لتقديم خدمة طبية بجودة عالية.