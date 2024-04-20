السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بإدارة مصنع للأدوية البيطرية دون ترخيص فى المنوفية

ضبط متهم
ضبط متهم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع دون ترخيص كائن بمحافظة المنوفية، لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية باستخدام مكونات ومواد مجهولة المصدر ودون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة العقاقير والأدوية البيطرية.

وباتخاذ الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول والمدير التنفيذى وعُثر داخل المصنع على 869 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية دون ترخيص وجميعها من مواد مجهولة المصدر و375 كيلوجراما مادة خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية والمحظور تداولها- 3620 طنا مواد خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية مجهولة المصدر ودون ترخيص -2 طن منتج نهائي لمركزات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات كبرى- 15.5 طن مواد خام تُستخدم في تصنيع وإنتاج مركزات الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات مشاركة الإدارة العامة شرطة البيئة والمسطحات محافظة المنوفية العقاقير والأدوية البيطرية

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