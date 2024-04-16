الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اتهام أمين عهدة بمكتب بريد في أسوان بالاختلاس

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي تضمن الإدعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد في أسوان.

وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات أو محاضر محررة في هذا الشأن، وبالانتقال إلى مكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع مسئول بهيئة بريد أسوان، وقرر بقيام أمين العهدة بمكتب البريد "محل الواقعة" بإبلاغه اكتشافه سرقة مبلغ مالي من عهدته حوالي 11.5 ألف جنيه من داخل المكتب، واتهامه الأخير باختلاسه المبلغ من عهدته.

تم ضبط أمين العهدة المذكور، وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالي.

الداخلية مكتب بريد بأسوان سرقة

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