الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط لص الدراجات النارية في 15 مايو

لص
لص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وأقر بتصريف الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "سيئ النية" أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين لقيامهما باستيقاف سائق "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما، وأثناء سيرهما أشهرا سلاح أبيض في وجهه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على "التوك توك" قيادته، وبحوزتهما سلاح أبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزته 6 قطع كابل كهرباء - لفافة نحاس- 2  لفافة شريط ألومنيوم- لفافة عازل كاوتش- منشار معدنى، وأقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة باستخدام المنشار المعدني المضبوط بحوزته من موقع تحت الإنشاء وأنه في سبيله للتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وتم ضبطه.

وتمكنت الجهود من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عابدين حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبحوزته 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر، واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة 15 مايو

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