بندقية لعبة.. "الداخلية" تكشف حقيقة ترويع الأهالي بسلاح ناري في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما سلاح ناري في أحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالصورة، وتبين أنهما طالبين مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، كما تم ضبط الدراجة النارية التي كانا يستقلانها قيادة أحدهما وملك والده.

وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك "لعبة أطفال"، وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها اعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح ناري.