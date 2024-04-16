الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ضبط 83 ديلر مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

جريدة الدستور

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط (71) قضية متنوعة بإجمالي 83 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 53،460 كيلو جرام، وكمية من مخدر القنب "هيدر" وزنت 6،500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4،740 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3،200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام.

وأثمرت الجهود عن ضبط 2424 قرص مؤثر – 50 أمبول، و8560 قرص "كبتاجون، ترامادول"، وتنفيذ 62 حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط (مبلغ مالى- 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات- 81 هاتف محمول- 3 سيارات- 9 دراجات نارية- 19 قطعة سلاح أبيض- 4 ميزان حساس.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر المخدرات

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