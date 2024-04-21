التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة في مكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية. وقد قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة، بالإضافة إلى توزيع لحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويأمر بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية



كما وجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بفحص شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها يتضرر من عدم تنفيذ قرار إعادة حفر المروى الخاص بري أرضه، مما يلحق الضرر به وإعداد تقرير بالموقف والعرض عليه لاتخاذ اللازم، ووافق المحافظ على طلب موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب كوم الضبع بالباجور يلتمس نقله إلى المدينة الشبابية بشرم الشيخ نظرًا لظروفه، كما أحال المحافظ طلب والد شهيد بناحية زنارة مركز تلا يلتمس إطلاق اسم نجله على إحدى مدارس القرية للعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجهًا بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين.