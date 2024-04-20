ازدياد ملحوظ في أعداد المتقدمين على وظائف الخفراء النظاميين في المنوفية

شهدت وحدات التقديم لوظيفة خفير نظامي بمراكز الشرطه في محافظة المنوفية زحاما كبيرا من الشباب الراغبين للتقدم وشغل تلك الوظيفة، وذلك عقب الإعلان عن فتح باب التقدم لها في مراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة.

وحضر المئات من الشباب من محافظة المنوفية، للتقديم حيث تداول عدد من المتقدم لوظيفة خفير نظامي بمراكز الشرطة في المنوفية، صورا لأعداد كبيرة من المتقدمين، للحصول على ملف التقديم، واللذين يأملون في الحصول على تلك الفرص للتعيين الحكومي التابع لوزارة الداخلية.

وكانت قد أعلنت مديرية أمن المنوفية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لإعلان خفير نظامي ثالث

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

أن يكون محمود السيرة

ألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عام

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو بقرار محكمة

أن يكون محل سكنه في دائرة المركز المقدم له

أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية

الأوراق المطلوبة



و حددت مديرية أمن المنوفية خلال إعلانها في مراكز الشرطه الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة خفير نظامي

اولها، أصل شهادة الميلاد

اصل شهادة الإبتدائية أومستخرج

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء

صحيفة الحالة الجنائية ولا يكون قد مضى عليها 3 شهور

عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي

و كما شددت مدرية امن المنوفية على الراغبين في التقدم لوظيفة خفير نظامي التوجه لتشكيل قوات الأمن في سرس الليان وذلك للعرض على اللجنة وشراء كراسة الشروط.