الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التفاصيل الكاملة لمقتل سائق توك توك وضبط الجاني في المنوفية

أول صوره للمجني عليه
أول صوره للمجني عليه

في واقعة مأساوية شهدتها قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، فوجئ أهالي القرية بالعثور على جثمان شاب مقتولًا بسلاح أبيض بمنطقة مقابر القرية.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، يفيد بالعثور على جثمان شاب في مقابر قرية طه شبرا، عقب ورود بلاغ من الأهالي وسط حالة من الذعر والرعب جراء الحادث.

تفاصيل الحادث


وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة قويسنا لموفَقع الحادث بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه وتبين مصرع المجني عليه "أ. ش. ا" 28 عامًا، سائق توكتوك، في ظروف غامضة.

بدأت التحقيقات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والتي انتهت بكشف لغز الحادث ومعرفة الجاني المجهول في بداية الواقعة. 

ضبط الجاني 

وعقب التحريات المبدئية للحادث وسؤال دائرة معارف المجنى عليه والأهالي الذين عثروا على الجثمان تمكن ضباط مركز شرطة قويسنا التابع لمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهم بقتل شاب بقرية طه شبرا التابعة لدائرة المركز، بعد مرور سويعات قليلة من ارتكاب الواقعة.

سبب الجريمة


وأكدت التحقيقات الأولية عقب ضبط المتهم وسؤاله، أنه كان يوجد خلاف سابق بين القتيل والمتهم على أجرة التوكتوك، حيث بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن فيها المتهم "م. م. م" المجني عليه "أ. ش. ا" سائق توكتوك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وعلي الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا لمعاينة الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمه، واستعد أهالي قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا تشييع الجثمان وذلك عقب إنهاء أسرته تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة. 

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