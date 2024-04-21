الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المنوفية.. تحرير 414 محضرا تموينيا وضبط 100 أسطوانة بوتجاز

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط تاجر يقوم بتوريد 2 طن ونصف قمح مستورد مخلوط على أنه قمح محلى بهدف التربح والاستفادة من فرق أسعار التوريد وذلك بصومعة قويسنا، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة لإعمال شئونها.


وفى ذات السياق، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 101 طن ونصف سكر ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، 2 طن نخالة خشنة، 145 كرتونة دهان مجهولة المصدر، 50 كيلو سمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 100 أسطوانة بوتجاز، جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 414 محضرا تموينيا تنوعت ما بين 258 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و156مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمى.

 

ومن جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التى تم تحريرها 3 محاضر جنح بمركزى السادات وأشمون لحيازة طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية، ومحضر جنح مركز أشمون ضد صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية لتصرفه فى كمية 100 طن سكر بقصد البيع فى السوق السوداء بدون وجه حق، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد محل أعلاف لحيازته 2 طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ومحضرين احدهما ضد صاحب مستودع بمنوف لحيازته 100 أسطوانة بوتاجاز، والآخر ضد صاحب محل اسماك بالباجور لحيازته 50 كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الأدمى، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل للدهانات ببركة السبع لحيازته 145 كرتونة دهانات بدون مستندات ومجهولة المصدر.

 

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى.

محافظة المنوفية ضبط ١٠٠ إسطوانة غاز تحرير ٤١٤ محضر ضبط مورد ٢ طن ونصف قمح مستورد ضبط ١٠٣ طن سكر مدعم

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