الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

استقبال وعلاج 400 حالة بعيادات "طب أسنان المنوفية" مجانًا

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم، العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان ومتابعة تفعيل الخدمات التي تقدمها الكلية في العملية التعليمية والرعاية الصحية وخدمة المجتمع، وذلك في إطار تحقيق الاستفادة القصوي من إمكانات الكلية، حيث فتحت الكلية اليوم، العيادات الخارجية لاستقبال الحالات وتقديم الكشف والعلاج المجاني لهم.

استقبال 400 حالة

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، عن أن العيادات الخارجية استقبلت اليوم أكثر من ٤٠٠ حالة من أهالي المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي المجاني عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم من خلال ٥٥ وحدة مجهزة بالدور ين الخامس والسابع، كما تفقد رئيس الجامعة حجرة معمل الأسنان الديجيتال.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بما تضمه الكلية من أجهزة متطورة وحماس طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء هيئة التدريس للعمل وعلاج الحالات وحرصهم علي تقديم رعاية طبية متميزة لهم.

وأوضح القاصد، أن إنشاء وتفعيل العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة وتدريب طلاب وأطباء امتياز الأسنان، مشيرًا إلى أن العيادات توفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية، كما ستوفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل خلع الأسنان وزراعة الأسنان وتشغيل أحدث  جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان وعليكم الوجه والفكين.

وتفقد رئيس الجامعة، إنشاءات الكلية والوقوف على الموقف التنفيذي بها بالدور الثامن والدور الأرضي.

جامعة المنوفية عيادات الأسنان الخارجية رئيس جامعة المنوفية كليه طب الأسنان علاج ٤٠٠ حاله بالمجان

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