"القاصد" يتفقد فرع صيدلة الإسعاف "24" بجامعة المنوفية.. ويتابع سير العمل بها

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بتفقد فرع صيدلة الإسعاف "٢٤" بالمجمع الطبي وتابع سير العمل بها، رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد سعيد فهيم، والدكتورة مروى محفوظ مستشار رئيس الجامعة للشئون الصيدلية.

أوضح الدكتور أحمد القاصد، أن الهدف من فتح فرع لصيدلية الإسعاف (24) بجامعة المنوفية هوتقديم خدمة لائقة لمنسوبي الجامعة والمترددين على المستشفيات الجامعية وسد فجوة نواقص الأدوية وكذلك توفير العلاج اللازم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف، أن الصيدلة قامت بصرف 1900 تذكرة علاجية لأعضاء هيئة التدريس خلال الثلات أشهر الماضية منذ افنتاحها في نهاية شهر يناير من هذا العام بينما تم صرف 1400 تذكرة للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، موضحا أنه تم تسجيل عدد كبير من أعضاء هيئة تدريس على منظومة العلاج الإلكترونية مشيرا إلي أن الصيدلة توفر جميع الأدوية والنواقص لحالات الأمراض المزمنة.

الكشف مجانى بالعيادات الخارجية بطب أسنان جامعة المنوفية

وكان قد أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أنه تقرر أن يكون اليوم الأحد القادم الموافق ٢١ من إبريل الحالى يوما للكشف المجانى للأسنان بالعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية ويستمر من الصباح وعلى مدار اليوم، وذلك تحت إشراف الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح حجازى عميد الكلية، والدكتورة رنا الهلباوى وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تخفيف العبء عن المواطنين من أبناء المحافظة وجميع العاملين بالجامعة وتقديم مختلف الخدمات العلاجية لهم فى جميع التخصصات، موضحا أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم الأجهزة اللازمة لعلاج مختلف مشاكل الأسنان وذلك فى إطار خدمة العملية التعليمية والتدريبية للطلاب ولخدمة المجتمع.