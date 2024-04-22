الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

وفاة طبيب الفقراء.. حزن كبير في المنوفية بعد رحيل الدكتور شفيق تكلا

طبيب الغلابه
طبيب الغلابه

اتشحت محافظة المنوفية بالسواد وسادت حالة من الحزن الكبيرة بأرجاء  محافظة المنوفية وذلك عقب  وفاة طبيب الغلابة القبطي الدكتور شفيق تكلا والذي رفض بالرغم من ارتفاع أسعار الكشف عند كل الأطباء أن يرفع كشفه للقادرين عن 20 جنيها وغير القادرين مجاني.

وأكد  عبد الفتاح طارق ابن قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية عن الدكتور شفيق تكلا، يستحق بالفعل لقب طبيب الغلابة، بالرغم من أن أي طبيب حديث التخرج يكون كشفه كبير إلا أنه أبى أن يرفع قيمة الكشف رغم خبرته الكبيرة في مجال الطب.

وأكد طارق أن أهالي سمادون والقرى المجاورة بمركز أشمون لقبوه بطبيب الغلابة لانه في عز الغلاء كان كشفه 20 جنيها، والغير قادر كان أوقات كثيرة يفتح الدرج ويخرج علاجه ببلاش مراعاة لظروفه.

شفيق تكلا

وطبيب الغلابة الراحل شفيق تكلا كان مديرا المركز الصحي بأشمون سابقا، وله من الأبناء 4 في مراكز مرموقة بينهم طبيبان ومهندس ودبلوماسي ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة على الراحل في كنيسة سمادون الساعة الرابعة عصرا.

ونعى أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية الراحل، داعين الله عز وجل الصبر والسلوان لأسرته، وعزوا أنفسهم على وفاة طبيب إنسان كان يحمل هم كل مريض حضر له العيادة، داعين الله يجعله قدوة لشباب الأطباء الجدد.

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