الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يناقش تنفيذ تغطية مصرف المصيلحة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وفدًا من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لمناقشة تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة وأعمال التوسعات بنطاق شبين الكوم وقويسنا للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية اللازمة. 

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد إدريس، مدير إدارة التصميمات الإنشائية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد هاشم، مدير عام صرف شرق المنوفية، والمهندس أسامة جابر، مدير أعمال الإدارة العامة لصرف شرق المنوفية.

محافظ المنوفية يناقش خطة تنفيذ تغطية مصرف المصيلحة

وتناول اللقاء مناقشة محافظ المنوفية خطة تنفيذ تغطية مصرف المصيلحة – الراهب بنطاق حي شبين الكوم لإقامة محور مروري جديد عليه لربط مدينة قويسنا بمدخل شبين الكوم بمحور صلاح خطاب كشريان تنموي يسهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة وفق خطط ورؤية طموحة لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالي المحافظة.

كما تمت مناقشة أعمال توسعة طريق قويسنا - شبين الكوم بمنطقة تقاطع مصرف منشية صبري مع طريق قويسنا لإحداث سيولة بالمنطقة كونه طريقا رئيسيا مهما وحيويا ولخدمة المترددين على العاصمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالبنية التحتية والأساسية لقطاع شبكات الطرق كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أننا مستمرون في تبنى خطط بناءة لإقامة العديد من المحاور ورصف وتطوير أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بشتى أرجاء المحافظة والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية وفد من وزارة الرى تغطية مصرف المصيلحة توسعات طريق قويسنا محور مرورى جديد يخدم العاصمة

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