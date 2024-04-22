ضبط 6600 كيلو أسماك سردين فاسدة خلال حملة تفتيشية مفاجئة في المنوفية

أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بقيام لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية حماية المستهلك وإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم وأماكن بيع اللحوم والأسماك، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملات عن ضبط 6600 كيلو أسماك سردين مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق المحافظة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن خلال حملة تفتيشية مفاجئة

وكان مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، قد قال إن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وقويسنا، نفذوا حملة تفتيشية مكبرة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.



و من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية لمواجهة المخالفين ومروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا لإحكام الرقابة حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.