بسبب خلاف على الأجرة.. أهالي قرية طه شبرا يشيعون جثمان سائق توكتوك

شهدت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تشيع جثمان الشاب المقتول على آخر، وذلك بحضور مئات الأهالي بالقرية في جنازة كبيرة وسط حالة من الحزن الشديد، حضرها زملاء المجني عليه وجيرانه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكانت قد صرحت النيابه العامة بقويسنا، بدفن جثمان الشاب المقتول على يد سائق توكتوك بقرية طه شبرا، بعد معاينة الطب الشرعي الجثمان انهاء الإجراءات القانونية والطبية، وأقام الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان، شيع الأهالي الجثمان بعد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

واستقبلت أسرة الشاب المقتول عزاء المشيعون، في حالة حزن كبيرة، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم، وذلك بعد القبض على المتهم، عقب ساعات من ارتكابه الجريمة، وإحالته لجهات التحقيق لبدء التحقيقات في الواقعة.