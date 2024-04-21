الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب خلاف على الأجرة.. أهالي قرية طه شبرا يشيعون جثمان سائق توكتوك

جانب من الجنازه
جانب من الجنازه

شهدت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تشيع  جثمان الشاب المقتول على آخر، وذلك بحضور مئات الأهالي بالقرية في جنازة كبيرة وسط حالة من الحزن الشديد، حضرها زملاء المجني عليه وجيرانه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وكانت قد صرحت النيابه العامة بقويسنا، بدفن جثمان الشاب المقتول على يد سائق توكتوك بقرية طه شبرا، بعد معاينة الطب الشرعي الجثمان  انهاء الإجراءات القانونية والطبية، وأقام الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان، شيع الأهالي الجثمان بعد  إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة. 

واستقبلت أسرة الشاب المقتول عزاء المشيعون، في حالة حزن كبيرة، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم، وذلك بعد القبض على المتهم، عقب ساعات من ارتكابه الجريمة، وإحالته لجهات التحقيق لبدء التحقيقات في الواقعة.

محافظة المنوفية سائق توكتوك مقتل شاب ضبط المتهم تشييع جثمان الشاب المقتول

مواد متعلقة

استقبال وعلاج 400 حالة بعيادات "طب أسنان المنوفية" مجانًا

محافظ المنوفية يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لنهو مشروعات "حياة كريمة" بأشمون والشهداء

محافظ المنوفية يوجه بإعداد خطة وهيكل وظيفى لمجزر شبين الكوم

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

الإعدام للمتهم بالتعدى على قاصر 5 أشهر فى كفرالشيخ

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة