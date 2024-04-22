الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، الشيخ الدكتور السعيد الصباغ، رئيس الادارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق؛ تقديرًا لجهوده خلال فتره عمله، وذلك عقب صدور قرار بإنهاء ندبه من منطقة المنوفية الأزهرية وعودته للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية. 

وقدم المحافظ درع المحافظة تقديرًا لجهوده، مشيدًا بدوره المهم خلال فترة عمله بالمنوفية في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير.

كما هنأ المحافظ فضيلة الشيخ حسن محمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الجديد، بتوليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق، مشيرًا إلى حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع  كل الجهات بالمحافظة للنهوض بكل القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

من جانبه، أعرب  فضيلة الشيخ السعيد عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدمًا الشكر لمحافظ المنوفية على حسن تعاونه ودعمه الدائم للأزهر الشريف.

وكان قد قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تكليف الدكتور حسن عبدالمقصود درويش، برئاسة المنطقة الأزهرية بالمنوفية، بعد موافقة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلفا للشيخ السعيد محمد الصباغ الذي انتهت فترة تكليفه وعاد إلى رئاسة المنطقة الأزهرية في بورسعيد.

والدكتور حسن درويش، الرئيس الجديد لمنطقة المنوفية الأزهرية، يحظى بحب الكثيرين من أبناء الأزهر الشريف بمحافظة المنوفية، لما يتمتع به من خلق وسماحة واحترام الكبير والصغير، وعمله الدائم على رفعة الأزهر.

والرئيس الجديد لمنطقة المنوفية الأزهرية من أبناء قرية كفرقورص مركز أشمون، شغل منصب مدير التعليم الثانوي بمنطقة المنوفية الأزهرية ثم مدير عام معهد شبين الكوم، بجانب القيام بأعمال مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة المنوفية الأزهرية، حتى ترقيته إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.

وتقدم فضيلة الشيخ السعيد محمد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية السابق، وعاطف سلام، الوكيل الثقافي للمنطقة، وجميع العاملين، بأطيب وأرق التهاني القلبية إلى فضيله الشيخ الدكتور حسن عبدالمقصود درويش، بمناسبه صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشغل فضيلته منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقه المنوفية الأزهرية.

محافظ المنوفية رئي ةس الاداره المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية رئيس الاداره السابق كرمه محافظ المنوفيه تهنئة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر تقديم درع تكريم للرئيس السابق

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