محافظ المنوفية يلتقى وفد وزارة البيئة لمناقشة آلية تنفيذ قرار رسوم النظافة الجديد

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام وفد وزارة البيئة، برئاسة الأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات، والمهندس محمد حسين مدير عام المخلفات غير الخطرة، لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة" فيما يخص الوحدات السكنية والتجارية والمباني الحكومية، وذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو دغيدى مدير عام الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، والدكتور أحمد أبوبكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وتمت مناقشة الكراسة الخاصة بالقرار الجديد وآلية تطبيقه على أرض الواقع، ما يضمن تحقيق العدالة، يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة.

وعقب اللقاء قام الوفد بمتابعة منظومة الجمع المنزلي بمدينة شبين الكوم والتى تهدف إلى تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والمبانى الحكومية، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل و تجريد الشوارع والمرافق العامة بنطاق أحياء (شرق وغرب) مدينة شبين الكوم، وقد أشاد الوفد بمستوى النظافة ومنظومة الجمع المنزلي والتى تعد بمثابة انطلاقة جديدة لبيئة أفضل لدورها البارز فى إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة، كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم لمتابعة آلية العمل وكيفية معالجة المخلفات.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.