الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يصرف مكافآت لبعض من ذوي الهمم المكفوفين لتفوقهم الدراسي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطلبة ذوي الهمم "مكفوفين" من أبناء المحافظة  لتقديم الدعم اللازم لهم وتلبية مطالبهم. 


وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الشباب للتعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي، وقرر صرف مكافآت مالية تشجيعًا لهم على تفوقهم الدراسي، فضلاً عن صرف مواد غذائية ولحوم لمساعدتهم على تلبية متطلبات أسرهم المعيشية مراعاة لظروفهم، كما أمر باصطحاب أحد الطلبة إلى مستشفى رمد شبين الكوم  لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة استجابة لمطلبه، مؤكدًا أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين ولا سيما ذوي الهمم للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم.


وفي نهاية اللقاء، أعرب الشباب عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويتم ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح قنوات اتصال دائمة مع ذوي الهمم والحالات الأكثر احتياجًا لتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

محافظ المنوفية يكرم طلاب مكفوفين صرف مكافآت مالية للطلاب المكفوفين دعما لتفوقهم الدراسي التوجيه بعلاج احد الطلاب

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