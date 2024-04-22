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محافظات

طلاب جامعة المنوفية يحررون 6656 مواطنًا من الأمية

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في تحرير عدد 6656 مواطنًا ومواطنة من الأمية بدورة يناير 2024 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 79393 مواطنًا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج محافظة المنوفية.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية حصلت على المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية بدورة يناير 2024.


وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام ومشاركة طلاب جامعة المنوفية في المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر إحتياجًا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمركز تعليم الكبار بكلية التربية ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة شاركت بفاعلية في مبادرة قرى بلا أمية، بالإضافة إلى مشاركة  الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمتها الجامعة لقرى المحافظة مشروعات محو أمية الأهالي.

جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية تحرير 6656 من الاميه محافظة المنوفية دورة يناير

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