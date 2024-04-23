الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نصاب يوهم المواطنين بمنحهم شهادات موثقة في المنوفية

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وبحوزته “عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد باجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة - شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديمية وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية – عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”.

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فساد في حي الهرم.. تفاصيل تورط رئيس لجنة تصالح البناء في تزوير مستندات

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براءة متهمة من تزوير توكيل خاص للشهر العقارى

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنوفية وزارة الداخلية جرائم تزوير الشهادات الدراسية جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

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