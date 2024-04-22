حبس سائق بتهمة تزوير مستندات رسمية وبيعها لعملائه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

معلومات سرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق "له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي من عملائه.

ضبط المتهم

تم تشكيل فريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ألقي القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على "لاب توب" يحتوي على نماذج محررات رسمية وطابعة و3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة" تُستخدم في وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق عليها 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات، و3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات و8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل و9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.