الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

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حبس عاطلين لحيازته كمية من الحشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

 

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات



تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائها بدوائر اقسام المدينة.

ضبط المتهمين وبحوزته المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامة بالإتجار في المواد المخدرة.
 

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 27814 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

القبض على المتهم

كشفت التحريات الي قيام المتهم " م.م.ج" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة وعلى أثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية من القسم الي مكان تواجد المتهم، فأبصرته يزاول نشاطا في الإتجار بالمواد المخدرة فتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهتة أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

حبس عاطلين حشيش بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية

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