بعد هتك عرضه.. الإعدام لعامل قتل زميله خوفا من افتضاح أمره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي، بمعاقبة عامل خردة بالاعدام شنقا، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الآداة المضبوطة، بعد اتهامه بقتل زميله بعد أن قام بهتك عرضه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار تامر محمد سلامة، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

بلاغ بالعثور على جثة شخص

ترجع أحداث القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل إحدى الحدائق بنطاق القسم.

توصلت التحريات إلى أنه حال العثور علي جثة مجهولة الهوية انتقلت ضباط القسم الي مكان البلاغ، وتبين وجود جثمان لشخص مجهول الهوية عاري الملابس من أسفل، بإحدى المناطق المنخفضة بحديقة الشلالات، وأسفرت التحريات عن قيام المتهم "م.س.ع" عامل في جمع الكرتون والخردة، بارتكاب الواقعة وتعرف على المجني عليه بمناسبة عملهم في جمع القمامة والكرتون واستدراجه إلى إحدى المناطق النائية بحديقة الشلالات لإبعادة عن أعين الماره وقام بهتك عرضه بالقوة تحت التهديد، وخوفا من افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتونن قرر إزهاق روحه بأن استخلص أداء قطعة قماش قام بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه ولفه حول عنق المجني عليه من الخلف حتي لفظ أنفاسه ووضع علي الجثمان أوراق الأشجار وتركه وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

المؤبد لشخص اعتدى على طفلة

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر، رئيس المحكمة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على طفلة وهتك عرضها داخل دورات المياه المجاورة للمسجد، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 5561 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليها بيقام المتهم بالتعدي على نجلتهما، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى أنه أثناء دلوف المجني عليها "ع.ا.ع، 7 سنوات إلى دورة المياة المجاروة للمسجد، قام المتهم "ع.م. ر" ميكانيكي، بالتعدي عليها وهتك عرضها وقامت المجني عليها بإبلاغ والدتها بالواقعة، وقام والدها بتحرير محضر ضد المتهم، حيث توصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وثبت من التحقيقات أنه بعرض المتهم علي المجني عليها، عرضا قانونيا تعرفت عليه وقررت بارتكابه الواقعة والتعدي عليها، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.