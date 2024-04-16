الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السجن 10 سنوات لربة منزل تعدت على ابن زوجها في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربه منزل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها في الشروع في قتل الطفل نجل زوجها.

بلاغ بوصول طفل مصاب

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1424 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بإخطار بوصول المجني عليه الي أحدي المستشفيات به عدة إصابات.

المتهمة تعدت علي نجل زوجها

كشفت التحقيقات الي قيام المتهمة " د.ال.م" ربة منزل، الي اعتيادها بالتعدي على الطفل المجني عليه "ا.م.ا" نجل زوجها، باستخدام خرطوم مياه في مناطق متفرقة من جسده منا تسبب في حدوث بعض الإصابات، وكذلك احداث جرح بمنطقة الحوض لعدم قيامه بقضاء حاجته، مما ادي الي حدوث إصابات بالغة، وعقب نقله إلى إحدى المستشفيات تبين تعدي المتهمة على المجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.


كانت قد قررت محكمة جنح المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله عمدا بسبب خلافات على ثمن المواد المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم المنتزه ثان، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين المتهم أيمن.ر.ح، عاطل، والمجني عليه أ.ح.أ، بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام المجني عليه عاطل وشهرته أحماضي، بحيازة سلاح أبيض سكين والتوجه الى المتهم وشهرته السبكي، وكان بحوزته قطع خشبية بها سلاح أبيض سكين وتعدوا على بعض وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسلاح الأبيض بمنطقة الصدر على إثرها لقي مصرعه.

وأمام المستشار وسام عفيفي مدير نيابة المنتزه ثان، وسكرتريا التحقيق إسلام أبو تريكة، اعترف المتهم في التحقيقات أنه إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه بالتشاجر بسبب الخلاف على ثمن الأقراص المخدرة بالكشف جنائيين عليهم تبين أن المتهم مسجل في عدد 7 قضايا " شروع في قتل سرقة ضرب سلاح أبيض وتعدى جنسيا " والمجني عليه مسجل " في عدد 12 قضية" سلاح أبيض وأقراص مخدرة وبلطجة وضرب حريق عمد وسرقة _ الاتجار في المخدرات"، تم تحرير المحضر رقم 6973 لسنة 2020 جنح المنتزه ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

10 سنوات لربه منزل نجل زوجها بخرطوم بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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