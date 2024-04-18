الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إخماد حريق سيارة بطريق كورنيش الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي شرق محافظة الإسكندرية اشتعال النيران في سيارة وتم السيطرة عليها دون حدوث اصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق على طريق كورنيش الإسكندرية باتجاه محطة الرمل دون اصابات.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجاري السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المجاورة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

السيطرة حريق بسيارة بطريق كورنيش الإسكندرية الشاطبي

مواد متعلقة

بعد هتك عرضه.. الإعدام لعامل قتل زميله خوفا من افتضاح أمره بالإسكندرية

العثور على جثة طفل مذبوحًا بالقرب من الطريق الصحراوى غرب الإسكندرية

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس مسجل ضبط بـ15 كيلو حشيش في العامرية بالإسكندرية

السجن 10 سنوات لربة منزل تعدت على ابن زوجها فى الإسكندرية

حبس عاطل بتهمة حيازة 200 طربة حشيش بالإسكندرية

التحقيق في نشوب حريق داخل كافيه شرق الإسكندرية

على متنها 1360 سائحًا.. السفينة "استوريا جراند" تغادر ميناء الإسكندرية متجهة إلى تركيا

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

"قعدة كيف".. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية فى مصرف بالدقهلية

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

"متى يصدر التغيير الوزارى الجديد؟".. مصطفى بكري يُجيب

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين