إخماد حريق سيارة بطريق كورنيش الإسكندرية

شهد طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي شرق محافظة الإسكندرية اشتعال النيران في سيارة وتم السيطرة عليها دون حدوث اصابات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق على طريق كورنيش الإسكندرية باتجاه محطة الرمل دون اصابات.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجاري السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المجاورة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.