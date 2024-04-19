السيطرة على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الكيلو 21 في العجمى، وكشفت المعاينة ان الحريق ألتهم بعض محتويات الشقة بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت بمدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار أمام مسجد نصر الله بدائرة القسم وحدوث اصابات اختناق.

علي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار المشار اليه مكون من 9 طوابق ونشوب حريق بشقة بالطابق السادس مما أسفر عن التهام النيران لعض محتويات الشقة، وستائر من القماش بالشرفات الموجودة بواجهة العقار.

تم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة إصابات، فيما أصيب بعض المواطنين بالاختناق وتم علاجهم بموقع الحادث، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق قررت ندب خبراء الادلة الجنائية لرفع اثار الحريق وبيان أسبابه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.