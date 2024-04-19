الجمعة 19 أبريل 2024
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النيابة تطلب التحريات بشأن جثة طفل صحراوي إسكندرية

جثة طفل - ارشيفيه
جثة طفل - ارشيفيه

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طفل مذبوحا بطريق إسكندرية الصحراوي ويرتدي كامل ملابسه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وكشف المتهمين والتصريح بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص متوفي إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور دائرة قسم الشرطة.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لطفل مجهولة يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة على أثره لقي مصرعه، تم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها في الشروع في قتل الطفل نجل زوجها.

النيابة تطلب التحريات جثة طفل صحراوي اسكندرية المذبوحه نيابة العامرية بالاسكندرية

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