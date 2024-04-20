السبت 20 أبريل 2024
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خبراء الأدلة الجنائية يشرعون فى التحقيق فى حريق غامض غرب الإسكندرية

سيارات المطافئ
سيارات المطافئ

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في شقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الكيلو 21 في العجمى، ما أدى إلى تفحم محتوياتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حولها.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بنشوب حريق بشقة بالعقار أمام مسجد نصر الله بدائرة القسم، وحدوث إصابات باختناق.  

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه مكون من 9 طوابق، ونشوب حريق بشقة بالطابق السادس، ما أسفر عن التهام النيران بعض محتويات الشقة، وستائر من القماش بالشرفات الموجودة بواجهة العقار.

إخطار النيابة

تم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما أصيب بعض المواطنين بالاختناق وتم علاجهم بموقع الحادث.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وبيان أسبابه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشقة سكنية، دون حدوث إصابات، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

بلاغ بحريق شقة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة سموحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة العامرية اثار حريق شقة سكنية العجمي أمن الأسكندرية

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